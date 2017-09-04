Suitsupply оденет мужчин в бушлаты и жилеты в клетку

Бренд мужской одежды и аксессуаров Suitsupply представил новую зимнюю коллекцию сезона 2017-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 4 сентября.

В новой коллекции Suitsupply предлагает вернуть в моду мужские жилеты в различных вариантах и из различных материалов: из тартана, твида, тонкой шерсти, пряжи. В ассортименте — классические двубортные и свободные трикотажные модели, а также жилеты в британском стиле в клетку. Кроме костюмов и пиджаков, в коллекции представлена верхняя одежда — пальто, бушлаты, тренчи. Преобладающие цвета будущей зимы по версии Suitsupply — синий (во всей гамме оттенков от голубого до navy), молочный, а также тона земли, древесного угля и зеленого мха.

Фото: пресс-служба Suitsupply 1 /5

Международная компания Suitsupply основана в Голландии в 2000 году. Фирменные магазины открыты в США, России, Италии, Канаде, Бельгии и других странах, также работает онлайн-магазин. Известен смелыми и провокационными рекламными кампаниями. Помимо готовой одежды, бренд представляет услуги индивидуального пошива (made-to-measure).