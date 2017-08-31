Московские дизайнеры совместили «королевскую роскошь» с трениками

Московский бренд I AM Studio представил лукбук коллекции одежды на осенне-зимний сезон. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа. Основой коллекции стали пальто свободного кроя, рубашки, костюмы, трикотажные треники и объемные свитера.

По задумке дизайнеров, героиня рекламной кампании отправляется в путешествие во времена, «когда правила королевская роскошь». Аутентичность новой линейки подчеркивают оборки и подвязки в викторианском стиле и сложные сочетания цветов, отсылающие к картинам прерафаэлитов.

Фото: I AM Studio 1 /3

Бренд I AM Studio — основоположник middle-up сегмента (так называемой доступной роскоши) российской модной индустрии. Ключевыми моделями коллекций марки являются пальто, рубашки, юбки и брюки, а также платья и жилеты, вписывающиеся в контекст любого гардероба.

Прошлвм летом марка представила коллекцию в стиле яппи — молодых и успешных людей, ведущих активную светскую жизнь. Ключевыми элементами в ней стали классические линии, элементы мужского костюма и строгая полоска.