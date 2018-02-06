Номинант на «Оскар» заставил поклонников люкса предаться размышлениям

Итальянская компания Bottega Veneta, производитель аксессуаров, одежды и обуви класса люкс, представила рекламную кампанию Reflections («Размышления»), ориентированную на цифровое пространство. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 6 февраля.

Кампания создана исключительно в видеоформате совместно с агентством Baron & Baron режиссером Фабьеном Бароном и номинантом на премию «Оскар» оператором Филиппом Ле Сурдом. «Мы хотели рассказать историю Bottega Veneta с помощью самого повествовательного из современных средств — кинематографа, — пояснил Фабьен Барон. — Нашей целью было не преуменьшить значение сообщения, но сделать так, чтобы фильм стал источником для всех остальных каналов коммуникации».

Фото: Bottega Veneta 1 /4

В съемках участвовали художник Стефан Бекман, продюсер и композитор Джонни Джевел, модели Виттория Черетти, Аубе Джоликер, Сора Чои и Дженис Ансан. Печатный макет рекламы также выполнен в кинематографической стилистике как серия повторяющихся изображений в духе сценарной раскадровки.

Кампания задумана как антология: на протяжении весенне-летнего сезона-2018 выйдет еще пять роликов с новыми героями. Их названия отсылают к идее и концепции бренда: «Загадочность», «Утонченность», «Архитектура», «Чувственность» и «Сюрреализм».

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Предыдущую рекламную кампанию — сезона осень-зима 2017-2018 — Bottega Veneta снимала в городе Нью-Канаан, штат Коннектикут. В съемках участвовали супермодели Ева Герцигова и Мариякарла Босконо, актриса Грейс Чен и манекенщик Саймон Нессман. Режиссером видео выступил фотограф Хидо Майер.

Итальянская компания Bottega Veneta основана в 1966 году и специализируется на выпуске товаров класса люкс. В настоящее время компания принадлежит французской группе PPR. В мире существует около 150 фирменных бутиков компании, в том числе в Швейцарии, Германии, России, Японии, Китае, Сингапуре.

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