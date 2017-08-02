Bottega Veneta сделала духи с розовым перцем

Итальянская марка Bottega Veneta представила парфюмерную новинку. Как сообщает Luxurylaunches, речь идет о шипровом аромате Eau de Velours. В нем сочетаются ноты розового перца, пачули, розы и цитрусовых.

Ожидается, что в продаже аромат появится осенью. Он будет доступен в нескольких вариантах: объемом в 30,50 и 75 миллилитров. Цены на него пока не называются.

Итальянская компания Bottega Veneta основана в 1966 году и специализируется на выпуске товаров класса люкс. В настоящее время компания принадлежит французской группе PPR. Во всем мире существует около 150 фирменных бутиков, в том числе в Швейцарии, Германии, России, Японии, Китае, Сингапуре.

В середине июля 2017 года марка представила новый рекламный видеоролик коллекции осень-зима. Съемки проходили в городе Нью-Канаан, штат Коннектикут. В них участвовали супермодели Ева Герцигова и Мариякарла Босконо, актриса Грейс Чен и манекенщик Саймон Нессман. Режиссером видео выступил фотограф Хидо Майер.