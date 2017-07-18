Bottega Veneta отправила супермоделей в заснеженный дом в Нью-Канаане

Итальянская марка Bottega Veneta представила новый рекламный видеоролик коллекции осень-зима 2017. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 июля.

Съемки проходили в городе Нью-Канаан, штат Коннектикут. В съемках участвовали супермодели Ева Герцигова и Мариякарла Босконо, актриса Грейс Чен и манекенщик Саймон Нессман. Режиссером видео выступил фотограф Хидо Майер.

«Вы видите трех женщин различного возраста и молодого мужчину. Но в каких отношениях они друг с другом? Фильм предлагает вам самим подумать над концовкой», — объяснил идею клипа Майер.

Итальянская компания Bottega Veneta основана в 1966 году и специализируется на выпуске товаров класса люкс. В настоящее время компания принадлежит французской группе PPR. Во всем мире существует около 150 фирменных бутиков, в том числе в Швейцарии, Германии, России, Японии, Китае, Сингапуре.

