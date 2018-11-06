Pop-up магазин Louis Vuitton в ЦУМе стал «кошкиным домом»

В pop-up магазине модного дома Louis Vuitton в универмаге ЦУМ представили коллекцию Louis Vuitton X Grace Coddinggton «Котограмма». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы универмага.

Капсульная коллекция разработана креативным директором женских коллекций Дома Louis Vuitton Николя Жескьером совместно с бывшей моделью и креативным директором американского Vogue Грейс Коддингтон. Основной декоративный мотив коллекции — зарисовки кошек Пампкин и Бланкет, а также Леона, собаки Николя Жескьера.

Фото: Louis Vuitton 1 /3

Корнер преобразился в «кошкин дом» в принтами и анимациями питомцев Грейс и Николя. В продаже — сумки Speedy, Neverfull и новая модель Petite Malle, а также обувь и аксессуары. Узнаваемая монограмма модного дома украшена забавными изображениями кошек, подкладка сумок — ткань с принтами с тем же мотивом. Клатчи сделаны в виде стилизованных мордочек кошек и собак. Хит коллекции — «дневная» шелковая пижама. Также в pop-up пространстве эксклюзивно представлены аксессуары и одежда из новой круизной коллекции, в том числе кроссовки Archlight и сумки City Steamer c графическим тиснением.

Коллекция Louis Vuitton X Grace Coddinggton будет продаваться в pop-up магазине в ЦУМе до 16 января.

Грейс Коддингтон — бывшая британская модель, уроженка Уэльса. После окончания модельной карьеры работала фоторедактором британского Vogue, затем, с 1988 по 2016 год, — в американском Vogue, где занимала должность креативного директора. В 75-летнем возрасте покинула издание, чтобы заняться написанием мемуаров и сторонними проектами.

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