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Китай впервые заявил о высоком уровне радиации на АЭС «Тайшань»

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Фото: Reuters

Власти Китая впервые заявили о высоком уровне радиации на первом энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Тайшань» в провинции Гуандун. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной для повышения показателей радиации могло стать повреждение топливных стержней. В Пекине подчеркнули, что небольшие поломки неизбежны из-за влияния различных факторов, в числе которых особенности изготовления топлива, а также процесс транспортировки и загрузки.

Власти страны рассказали, что на данный момент на станции повреждены пять стержней — пока что это не превышает норму. «АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах, нормативные требования выполняются, операционная безопасность станции также обеспечивается», — сказано в заявлении.

АЭС «Тайшань» включает в себя два энергоблока мощностью по 1750 МВт, которые были сданы в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах. 14 июня телеканал CNN сообщил, что правительство США получило информацию о возможной утечке радиоактивного топлива со станции. Американские власти не сочли ситуацию опасной для работников АЭС или населения Китая.

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