В Раде предложили навести ракеты на российские АЭС

Депутат Верховной Рады Роман Костенко предложил навести украинские ракеты на российские атомные электростанции в целях устрашения. Об этом он заявил в эфире «4 канала», передает РИА Новости.

По его словам, Россия обладает сильной армией и крупнейшим в мире ядерным потенциалом, в связи с чем Украине необходимы рычаги противодействия.

«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», — считает парламентарий.

Костенко подчеркнул, что нацелить снаряды необходимо на расположенные на территории России АЭС. Благодаря этому действию, по мнению спикера, Киев сможет вести диалог с Москвой на равных.

«Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», — сказал Костенко.

Ранее Украина заявила о росте уровня угрозы со стороны России. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил войну России с Украиной. По его словам, никто не собирается двигаться к войне и никто не приемлет возможность войны.