Кличко призвал украинцев показать России «силу единства»

Мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины (АГУ) Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook призыв к гражданам и властям страны объединиться и отбросить страх на фоне «российской угрозы».

По его словам, Украина уже смогла остановить «русский мир» в 2014 году и сегодня стране снова необходимо показать противнику силу единства. «Холодный ум и уверенность делают нас сильными. Мы на своей земле. За нами — правда, поэтому нас поддерживает весь мир», — сказал Кличко.

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Он добавил, что верит в силу украинской армии, ее способность выстоять против России, а также дипломатам, которым сейчас необходимо обеспечить крепкий тыл. «Сегодня время объединяться. Объединяться, чтобы выстоять. Объединяться, чтобы победить», — добавил политик.

Ранее руководитель Центрального штаба украинской партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов назвал позором для страны отвод войск с позиций в Донбассе вместо его «освобождения». Он полагает, что власти страны отказываются отправлять солдат в атаку, чтобы «в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Министерство обороны Украины упрекнуло Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это считается целесообразным.