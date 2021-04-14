Партия Порошенко назвала позором отвод украинских войск со своих позиций

Руководитель Центрального штаба партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александр Турчинов назвал позором для страны отвод войск с позиций в Донбассе вместо его «освобождения». Сообщение об этом появилось на официальном сайте партии.

По его словам, в 2014 году, несмотря на потери, украинская армия занимала две трети всей территории Донбасса, а уже с 2015 года начала использовать тактику «пошагового наступления», которая заключалась во взятии любого малозначительного населенного пункта при первой же возможности. «Россию очень раздражала эта тактика, которую они назвали ползучим наступлением», — сказал Турчинов.

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После заключения перемирия в 2020 году Украина теряет все большее число людей от снайперского и артиллерийского огня, но при этом не добивается никаких результатов на фронте, считает политик. Он предположил, что действующие украинские власти избрали этот подход, чтобы «в Кремле ничего такого не заподозрили и не обиделись». «Странно, почему героизм действующий руководитель страны готов проявлять только в мечтах и то исключительно задним числом», — добавил глава штаба.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов пообещал не возвращать Донбасс в состав страны военным путем. При этом он заверил, что Киев готов к обострению ситуации в регионе и примет необходимые меры в случае эскалации конфликта.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Министерство обороны Украины упрекнуло Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это считается целесообразным.