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Россия обвинила НАТО в науськивании Киева

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в науськивании и подстрекательстве Киева к созданию напряженности в Донбассе. Таким мнением она поделилась в эфире радиостанции «Вести ФМ», передает ТАСС.

Захарова заявила, что НАТО «всячески заигрывает» с Киевом, но при этом не выражает обеспокоенности из-за последних событий в Донбассе, напротив — «науськивает» украинских политиков. «Гибнут дети, женщины, пожилые люди», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что Евросоюз также не призывает Киев вернуться за стол переговоров. «ЕС, который представляет собой объединение европейских государств с мощной экономикой и вооруженными силами, спецслужбами, наблюдает за тем, что происходит в самом сердце Европы, и не просто наблюдает, но всячески воодушевляет киевский режим», — отметила она.

В Донбассе в конце марта началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.

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