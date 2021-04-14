Кремль назвал условие деэскалации конфликта в Донбассе

Деэскалация конфликта в Донбассе произойдет только при отказе украинских вооруженных сил от провокационных действий, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 14 апреля.

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Так Песков ответил на вопрос о том, пришли ли президенты России и США по итогам телефонного разговора к пониманию относительно вопроса обеспокоенности других стран из-за перемещения российских войск.

«Все обеспокоенности от кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России, мы считаем безосновательными», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам европейской части РФ. По его словам, НАТО разместит 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники близ российских границ. В свою очередь, по его словам, Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках контрольной проверки.

Ранее в апреле Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль, в свою очередь, назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения безопасности страны.