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Байден поддержал Украину в разговоре с Путиным

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден поддержал Украину в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер высказал обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах и выразил «непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности» украинского государства. Он напомнил, что США хотят установить с РФ стабильные и предсказуемые отношения.

В том же разговоре он предложил российскому коллеге встретиться в ближайшие месяцы на территории третьей страны.

Ранее 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки. Эти меры вызвали беспокойство во многих странах Запада.

В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в свою очередь назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

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