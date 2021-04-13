Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон примет украинского президента Владимира Зеленского в Елисейском дворце. Встреча будет посвящена обострению ситуации в Донбассе и напряженности в отношениях с Россией. Об этом со ссылкой на президентскую администрацию сообщает газета Le Figaro.

Встреча пройдет в формате рабочего обеда. На ней главы государств обсудят усиление российских войск на границе с Украиной.

Ранее 13 апреля пресс-служба французского министерства иностранных дел сообщила, что главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выпустили совместное заявление, в котором обвинили Россию в провокациях на границе с Украиной и призвали к деэскалации.

Ранее в тот же день российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск в рамках контрольной проверки.

В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе и призвала страны НАТО повысить боеготовность. Кремль в свою очередь назвал Украину взрывоопасным регионом и отметил, что Москва принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.