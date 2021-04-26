Россия
 
Последние новости
Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с Восточного
Евросоюз приготовился принять всех туристов при одном условии
В России оценили последствия Чернобыльской аварии спустя 35 лет
Перечислены признаки истощения организма от усталости
Диетолог рассказал о способной навредить воде
Стройная модель увеличила ягодицы и пожалела о результате
Россиянам объяснили правила ношения защитных масок в жару
Кладоискатель помог паре найти спрятанные дедушкой в доме деньги
Добровольцы провели 40 дней в пещере без света и часов ради эксперимента
Новости партнеров
Прослушать новость

Ликвидатор аварии в Чернобыле описал ощущения от радиации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Радиация имеет свой вкус и определенным образом воздействует на кожу. Такие ощущения описал один из ликвидаторов Аварии на Атомной электростанции в Чернобыле бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов в беседе с газетой «Известия».

Он работал на крыше четвертого энергоблока ЧАЭС, разбирая завалы радиоактивного графита и твэлов — тепловыделяющих элементов, а также в других «горячих точках» Чернобыля.

«Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — рассказал Степанов.

При этом, по словам полковника, на каждого радиация действовала индивидуально. Некоторые солдаты излечивались от хронической астмы, а другие буквально за недели «сгорали» из-за внезапно возникшего туберкулеза.

«Понятное дело, что Чернобыль здоровья никому не добавил и все льготы ликвидаторам полагались заслуженно. Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы», — подытожил ликвидатор.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Радиация имеет вкус»: чернобыльская катастрофа глазами очевидцев
Ликвидатор аварии в Чернобыле вспомнил о нехватке воды после катастрофы
На картах Google в Чернобыле обнаружили скелеты
Экологи рассказали о вторичном радиоактивном загрязнении в Чернобыльской зоне