Ликвидатор аварии в Чернобыле описал ощущения от радиации

Радиация имеет свой вкус и определенным образом воздействует на кожу. Такие ощущения описал один из ликвидаторов Аварии на Атомной электростанции в Чернобыле бывший командир 21-го полка химической защиты Ленинградского военного округа полковник Александр Степанов в беседе с газетой «Известия».

Он работал на крыше четвертого энергоблока ЧАЭС, разбирая завалы радиоактивного графита и твэлов — тепловыделяющих элементов, а также в других «горячих точках» Чернобыля.

«Радиация имеет вкус. При работе в зоне радиоактивного заражения во рту очень скоро появлялся металлический привкус. Потом на коже возникало ощущение, что находишься на ярком солнце, затем возникала сухость в горле и характерные "радиационные" кашель и осиплость», — рассказал Степанов.

При этом, по словам полковника, на каждого радиация действовала индивидуально. Некоторые солдаты излечивались от хронической астмы, а другие буквально за недели «сгорали» из-за внезапно возникшего туберкулеза.

«Понятное дело, что Чернобыль здоровья никому не добавил и все льготы ликвидаторам полагались заслуженно. Я ни минуты не жалел и не жалею, что в моей жизни были 15 месяцев этой трудной и чрезвычайно опасной работы», — подытожил ликвидатор.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.