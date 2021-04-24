Ликвидатор аварии в Чернобыле вспомнил о нехватке воды после катастрофы

Рабочим в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) постоянно не хватало питьевой воды. Об этом вспомнил один из ликвидаторов последствий катастрофы, киевлянин Александр в беседе с РИА Новости.

По его словам, воду привозили в цистернах, и рабочим приходилось выстраиваться за ней в очередь. «Пили, набирали в стеклянные бутылки и брали с собой на работу», — рассказал собеседник агентства.

Александра направили в зону катастрофы вместе с другими студентами Киевского инженерно-строительного института в 1986 году.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой был полностью разрушен четвертый энергоблок. Радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.

К работам по ликвидации последствий катастрофы с 1986 по 1992 год было привлечено более 600 тысяч человек. Из зоны бедствия были эвакуированы около 400 тысяч человек.



