Путин и Си Цзиньпин запустят совместный ядерный проект

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поучаствуют в церемонии начала строительства совместного китайско-российского атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Мероприятие с участием лидеров стран пройдет в онлайн-формате, уточнила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Какие-либо детали не раскрываются.

Агентство ТАСС напоминает, что в марте 2019 года в Пекине представители Росатома и Китайской национальной атомной корпорации подписали генеральный контракт на возведение седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС. В марте этого года глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС».

9 марта российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. В документе уточняется, что запланированная станция предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу. Стороны договорились руководствоваться «принципами паритетного распределения прав и обязанностей» и использовать «космическое пространство в мирных целях в интересах всего человечества».