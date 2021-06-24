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Трамп обвинил Китай в уничтожении доказательств утечки COVID-19 из лаборатории

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Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в уничтожении якобы имевшихся доказательств утечки нового коронавируса из лаборатории в Ухане. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам политика, он изначально был убежден в том, что COVID-19 начал распространяться из китайской лаборатории. «Я считаю, что это, вероятно, была случайность. Есть те, кто считает, что это не было случайностью», — отметил он.

На вопрос о том, будет ли, по мнению Трампа, успешным разбирательство с целью выяснения обстоятельств происхождения коронавируса, политик ответил: «Теперь уже очень поздно. Как я полагаю, уликам был нанесен серьезный ущерб».

13 июня сообщалось, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил версию об утечке коронавируса из лаборатории. Он отметил, что не исключает лабораторного происхождения SARS-CoV-2. По словам Гебрейесуса, со стороны Китая не было необходимой «прозрачности и сотрудничества» при начальном этапе расследования. «Были трудности с обменом данными, особенно необработанными», — заключил он.

20 мая в США заявили, что существуют «серьезные косвенные доказательства» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории. В свою очередь, китайские власти указывают на возможность утечки коронавируса из американской военной лаборатории Форт-Детрик. Пекин даже попросил ВОЗ провести международное расследование.

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