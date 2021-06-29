Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс». Ее слова передает «Интерфакс».

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "дельта", "дельта-плюс", женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», — отметила глава надзорного ведомства.

24 июня Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах. Однако уже 25 июня в России был зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объясняла, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.