Россия
 
Последние новости
Собянин заявил о крайне сложной ситуации по коронавирусу в Москве
В российском городе похитили студента из-за долга его подруги
Названо число привитых от коронавируса россиян
Опасный индийский штамм коронавируса «дельта» обнаружили в Грузии
Назван неожиданный способ защитить мозг от старения
В групповых звонках «ВКонтакте» появилась новая функция
Мурашко уточнил сроки повторной вакцинации
Умер режиссер фильма «Место под солнцем»
Решение «Газпрома» по Украине поставило под угрозу газовый рынок Европы
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили новый штамм коронавируса «дельта-плюс». Ее слова передает «Интерфакс».

«По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию, она подтвердилась. Это в самом деле вариант "дельта", "дельта-плюс", женщина, которая перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», — отметила глава надзорного ведомства.

24 июня Попова заявила, что в России отсутствует новейший штамм коронавируса «дельта плюс». По ее словам, данный штамм выявлен не только в Индии, но и еще в пяти государствах. Однако уже 25 июня в России был зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объясняла, что опасность штамма «дельта плюс» состоит в том, что коронавирус может уйти от «коктейля» антител, в том числе из вакцин и сывороток.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма «дельта плюс»
Первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксировали в России
Попова заявила об отсутствии в России новейшего штамма коронавируса