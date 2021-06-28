Перечислены симптомы нового штамма коронавируса

Агентство общественного здравоохранения Англии перечислило симптомы нового штамма коронавируса. Об этом пишет газета Express.

Новый штамм получил название «лямбда» и изначально был выявлен в Чили, Перу, Аргентине и Эквадоре еще в конце 2020 года. Ученые полагают, что он отличается от других штаммов мутациями в спайковом белке, влияющем на степень заразности. Однако на данный момент нет данных, что вирус способен спровоцировать более тяжелое протекание COVID-19.

Основные симптомы также не отличаются от остальных штаммов. Ученые причисляют к ним повышение температуры, непрерывный кашель, потерю обоняния и вкуса. Штамм еще не добавлен в список «вызывающих озабоченность», который формирует ВОЗ. На данный момент в этом перечне штаммы альфа, бета, гамма и дельта.

В конце июня сообщалось, что в индийском штате Махараштра выявили 20 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, ему дали название «дельта плюс». Новый вариант вируса отличается наличием в спайковом белке мутации K417N, которая способна снижать активность антител у переболевших и вакцинированных людей.

28 июня в Москве и Санкт-Петербурге зафиксирован суточный рекорд смертей от коронавируса: в столице за минувшие сутки зафиксировано 124 летальных исхода, в Петербурге — 110. Всего за сутки выявили 21 650 человек, болеющих COVID-19. Больше всего случаев — 7246 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Московская область (2722 случая) и Санкт-Петербург (1335 случаев).