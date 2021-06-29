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Вирусолог предложил упростить схему лечения COVID-19 в России

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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов предложил упростить схему лечения COVID-19 в России. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Вирусолог считает, что методические рекомендации по лечению коронавируса в России слишком объемные — это около 250 страниц, тогда как рекомендации, например, Массачусетской больницы составляют примерно 20 страниц.

«Там гораздо меньше препаратов указано и гораздо меньше вариантов, потому что многие препараты доказали свою неэффективность. Тот же самый гидроксихлорохин убрали везде и давно», — сказал Нетесов и добавил, что российским врачам тоже стоит упростить схемы лечения, опираясь на мировой опыт и информацию, которую рекомендует ВОЗ.

Ранее Нетесов сказал, что победить новый всплеск коронавируса за две-три недели можно при условии, если россияне начнут активно прививаться от COVID-19 и поголовно носить маски. Также он подчеркнул, что вариантов развития пандемии остается достаточно много. Что будет происходить дальше — зависит исключительно от поведения каждого человека.

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