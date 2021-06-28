Вирусолог назвала опасность коронавируса для мужчин

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала опасность коронавируса для мужчин. По ее мнению, после перенесенного заболевания, страдают мужские репродуктивные органы, поэтому зачатие ребенка рекомендуется через три месяца. Об этом вирусолог рассказала в интервью «Комсомольской правде».

В женских репродуктивных органах, по словам Барановой, вирусу «негде порезвиться», там нет питательных веществ, а у мужчин вирус портит сперматозоиды.

«У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды», — пояснила она, добавив, что лучше подождать три месяца. Тогда в размножении будут участвовать «свеженькие сперматозоиды».

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что победить новый всплеск коронавируса за две-три недели можно при условии, если россияне начнут активно прививаться от COVID-19 и поголовно носить маски.