Эксперты назвали самое безопасное от коронавируса место для детей

Летний лагерь является наиболее безопасной территорией для ребенка даже без сдачи ПЦР-теста на коронавирус. Такое мнение выразил председатель правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилов в разговоре с «Известиями».

По мнению эксперта, при соблюдении всех антиковидных мер, риск заболеть минимален. «Там организован постоянный медицинский контроль, термометрия дважды в день, моментальная медпомощь, моментальная изоляция в случае заболевания», — отметил он. Данилов добавил, что дети всегда болели в лагерях, однако катастрофой можно назвать лишь массовое заболевание.

Председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун отметила, что риск для детей заболеть коронавирусом на территории таких учреждений намного ниже, чем в торговом центре. Это связано с жестким соблюдением мер и отменой родительских дней. В то же время она не исключила заезда уже болеющего ребенка без симптомов. По ее мнению, решением проблемы может стать вакцинация родителей и разработка вакцины от COVID-19 для детей.

Эксперт ФИРО РАНХиГС Светлана Коваль считает, что польза от пребывания в лагере превышает возможные риски. «Дети получают свежий воздух, оздоровительные процедуры, а самое главное — общение. Вспышки же единичны, и они могли возникать и до коронавируса», — заявила она.

Ранее стало известно о вспышке COVID-19 в детском оздоровительном лагере «Байлак». Руководство лагеря провело дезинфекционную обработку после того, как у одного из детей появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. По итогу инфекцию выявили у 66 детей и восьми сотрудников. По данному факту следственный комитет начал проверку.