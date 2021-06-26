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В российском лагере десятки детей заразились коронавирусом

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Фото: Pixabay

В лагере «Байлак» в Туве десятки детей, в том числе и восемь работников, заразились коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Отмечается, что в пятницу, 25 июня, в детском стационарном лагере была проведена дезинфекционная обработка после того, как у одного из детей появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. Ребенка госпитализировали. После выявления первого заболевшего были введены ограничительные меры, однако в итоге все равно было зафиксировано 66 зараженных несовершеннолетних.

Новых заболевших COVID-19, по сообщению «Тува онлайн», разместили в лицее «для дальнейшего медицинского сопровождения». Остальные дети и сотрудники лагеря с отрицательными тестами будут находиться в общежитии техникума. Региональным управлением Роспотребнадзора начата проверка произошедшего инцидента.

По данным издания, лагерь «Байлак» начал работать 10 июня. В нем всего находилось 174 ребенка и 33 члена персонала.

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