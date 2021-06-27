Следственный комитет проверит детский лагерь после вспышки COVID-19

Следственное управление СКР по Республике Тыва начало проверку по факту распространения COVID-19 в детском оздоровительном лагере «Байлак». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Установлено, что всего в лагере находилось 174 ребенка и 33 работника. ПЦР-методом выявлено активное заболевание у 66 детей, а также восьми сотрудников лагеря», — говорится в заявлении.

По данному факту Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков преступления по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Роспотребнадзор также проводит мероприятия, направленные на установление соблюдения работниками лагеря антиковидных мер, а также на предмет фальсификации справок об отсутствии заболевания.

О вспышке заболевания в детском оздоровительном лагере «Байлак» стало известно 25 июня. Руководство лагеря провело дезинфекционную обработка после того, как у одного из детей появилось недомогание, а тест на коронавирус оказался положительным. По итогу инфекцию выявили у десятков детей и восьми сотрудников.

Ранее 12 детей заразились коронавирусом в международном детском лагере «Артек» в Крыму. Их перевели в медицинские учреждения Министерства здравоохранения республики. В самом лагере проводится дезинфекция