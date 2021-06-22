Российская вожатая зарезала коллегу в детском лагере

В Московской области вожатую заподозрили в том, что она зарезала коллегу в детском лагере, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, убийство произошло в российском лагере с круглосуточным проживанием детей. Сообщается, что 23-летняя старшая вожатая ударила ножом в сердце 20-летнюю коллегу. В результате девушка скончалась на месте.

Сведения о произошедшем поступили в правоохранительные органы минувшей ночью. Правоохранители работают на месте произошедшего.

Ранее в Москве задержали 50-летнего учителя по подозрению в совращении школьников во время туристического похода 13 лет назад. О преступлении сообщил спустя годы один из потерпевших. По его словам, в 2008 году преподаватель домогался нескольких детей. В результате проверки слова пострадавшего подтвердились.