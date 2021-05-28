Российский учитель во время похода совратил пятерых школьников

В Москве задержали 50-летнего учителя по подозрению в совращении школьников во время туристического похода 13 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О преступлении сообщил спустя годы один из потерпевших. По его словам, в 2008 году преподаватель домогался нескольких детей. В результате проверки слова пострадавшего подтвердились.

Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Московской области. По данным следствия, подозреваемый совершил развратные действия в отношении пяти детей. Мужчина арестован по ходатайству следователя.

20 мая сообщалось, что суд в Челябинске приговорил к семи годам колонии строгого режима замдиректора детского лагеря за развращение двух воспитанников. В августе 2020 года мальчики рассказали родителям о том, что в одну из ночей в лагере злоумышленник трогал их. После этого семьи обратились в полицию, подозреваемого задержали.