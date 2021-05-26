Российского судью отправят под арест за совращение дочерей брата

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) 31 мая рассмотрит вопрос об аресте отставного судьи из Челябинской области Сергея Югова, проходящего по уголовному делу о педофилии. Об этом URA.RU сообщили в ВККС.

В коллегию обратился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин с просьбой дать согласие на исполнение решения Челябинского областного суда от 19 февраля 2021 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судьи Коркинского городского суда Челябинской области в отставке Сергея Югова.

Он стал фигурантом уголовного дела после обвинений сводного брата, отправившего видеообращение уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой. В нем родственник рассказал, что Югов совратил двух его дочерей. По словам потерпевшего, с 2013 года судья находится в интимной связи с его старшей дочерью, а также показывал ей порнофильмы. Затем Югов переключил свое внимание на младшую дочь своего брата и домогался ее.

После этих обвинений судья ушел в отставку и скрылся. С разрешения ВККС Бастрыкин возбудил уголовное дело против него по статьям 135 («Развратные действия») и 151 УК РФ («Вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»).

В настоящее время Югов находится в федеральном розыске.