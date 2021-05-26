В Москве педофил подкараулил трехлетнюю девочку на детской горке

Россиянина заподозрили в попытке надругаться над трехлетним ребенком, которого он подкараулил на детской площадке в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, девочка вместе с матерью гуляла на детской площадке во дворе жилого дома. В какой-то момент, катаясь с горки, ребенок залез в трубу и долго не спускался. Когда мать девочки подошла ближе, то увидела, что вместе с ее дочерью там находится мужчина.

Увидев взрослых, он отпустил ребенка и скрылся. По словам девочки, незнакомец расстегнул ей одежду и трогал ее за интимные места. Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что в Нальчике задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Отмечается, что он напал на детей, когда они играли на школьном стадионе.