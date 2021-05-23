Подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 7 и 9 лет россиянина задержали

В Нальчике задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, по версии следствия, жертвами россиянина стали две девочки, одной из которых было семь, а другой девять лет.

Отмечается, что преступник напал на детей, когда они играли на школьном стадионе.

«Заведомо зная о том, что девочки не достигли четырнадцатилетнего возраста и находятся в беспомощном состоянии в силу своего возраста, не понимают характер и значение совершаемых действий, а также не могут оказать сопротивление, с целью удовлетворения своих половых потребностей, пользуясь своим превосходством в физической силе, применяя насилие, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочек», — отметили в следственном комитете.

Ранее сообщалось, что в Сочи педофил изнасиловал первоклассницу на улице, когда она возвращалась из школы домой. Пострадавшая рассказала, что мужчина начал следить за ней еще в автобусе и напал, когда она вышла. На остановке злоумышленник ударил девочку, взял на руки и побежал, после чего совершил изнасилование.