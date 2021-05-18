В Сочи педофил изнасиловал первоклассницу на улице, когда она возвращалась из школы домой. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Пострадавшая рассказала, что мужчина начал следить за ней еще в автобусе и напал, когда она вышла. На остановке злоумышленник ударил девочку, взял на руки и побежал, после чего совершил изнасилование на улице Лысая Гора.

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Ребенок в состоянии шока находится в больнице. У нее сотрясение мозга и повреждение половых органов. Оперативники по камерам наблюдения ищут преступника.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области арестовали предполагаемого убийцу 12-летней школьницы. Он признал свою вину. 59-летний Сергей Матюшин сознался в убийстве и изнасиловании школьницы. Тело пропавшей 13 мая девочки с ножевыми ранениями и признаками сексуального насилия нашли в лесополосе в поселке Большое Козино Нижегородской области.