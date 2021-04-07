В Москве маньяк изнасиловал школьников в заброшенном доме и сбежал

В Москве задержали 48-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних в заброшенном доме в Южном Бутове. Об этом в среду, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник предложил школьникам помочь донести пакеты до дома, после чего привел их в заброшенную постройку на Старонародной улице. Затем он изнасиловал детей и скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В марте сообщалось, что в Волгоградской области россиянина отдали под суд за изнасилование и убийство десятилетней дочери сожительницы. В ноябре прошлого года 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к знакомой, однако дома была только десятилетняя дочь женщины. Обвиняемый предложил девочке пойти искать мать, отвел ребенка на окраину поселка, где изнасиловал и задушил.