Мать жертвы черного мага-педофила оказалась участницей «Битвы экстрасенсов»

Мать мальчика, который стал жертвой педофила из Долгопрудного, оказалась участницей шоу «Битва экстрасенсов», сообщает РЕН ТВ.

Женщина сама позиционирует себя как сильного мага-медиума, который имеет связь с высшими темными силами. В соцсетях Инна Люлько предлагает различные эзотерические услуги, как то предсказание будущего или поиск пропавших людей.

Ранее сообщалось, что 45-летний житель города Долгопрудный представлялся черным магом и заставил школьника, сына Люлько, пройти некий «обряд посвящения». В ходе ритуала он избил ребенка палкой, затем выжег воском от свечи звезду на следах от палки, а впоследствии изнасиловал ребенка. Теперь россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Мать арестованного мужчины утверждает, что ее сын не виноват и в его деле не идет речи об изнасиловании. По ее словам, мужчина увлекается эзотерикой, и школьник сам попросил его провести обряд. Как пишет РЕН ТВ, мать пострадавшего хочет заработать денег посредством платы арестованного Пеминова за отказ от возбуждения уголовного дела.

Пеминов ранее был судим за изнасилование и убийство 16-летнего подростка. Ему дали 20 лет колонии строго режима, однако он вышел по условно-досрочному освобождению через 16 лет.