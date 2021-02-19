Мать прокомментировала арест представлявшегося черным магом сына-педофила

Мать жителя Долгопрудного, который представился черным магом и изнасиловал школьника, прокомментировала его арест. По словам женщины, ее сына подставили и никакой педофилии в его деле нет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что ребенок увлекался эзотерикой и сам попросил ее сына провести некий обряд. Информация об изнасиловании, как пояснила женщина, пошла от матери школьника. «Как я понимаю, какой-то был ритуал. Ребенок обратился к моему сыну и попросил этот ритуал провести. Я в этом не разбираюсь, к сожалению», — рассказала мать арестованного Сергея Пименова.

Как заявила женщина, обряд был согласован с мальчиком, а его форма «утверждена».

Суд арестовал Пименова 17 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, россиянин убедил подростка пройти «обряд посвящения», угрожая в случае отказа проклять семью мальчика и изнасиловать его сестру. 17 декабря 2020 года школьник встретился с педофилом, тот отвел его в лес, где сильно избил палкой, затем горячим воском от горящей свечи выжег по ранам звезду. После этих издевательств мужчина изнасиловал ребенка.

Пименов ранее был судим за изнасилование и убийство 16-летнего подростка. Ему дали 20 лет колонии строго режима, однако он вышел по условно-досрочному освобождению через 16 лет.