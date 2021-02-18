Российского пенсионера обвинили в групповом изнасиловании полувековой давности

В Москве полицейские задержали 64-летнего пенсионера и обвинили в групповом изнасиловании полувековой давности. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По информации издания, 46 лет назад четверо молодых людей, среди которых был задержанный, изнасиловали в Измайловском парке 17-летнюю школьницу. Троих участников преступления сразу же поймали, но четвертого сообщника они не сдали.

На допросе пенсионер дал признательные показания, уточняет Telegram-канал Life Shot. По его словам, в один из вечеров в октябре 1974 года он с друзьями напился. Тогда ему было 18 лет. Они изнасиловали девочку. Друзей сразу же арестовали, а его забрали в армию. Через три года он вернулся в Москву, но про его преступление к тому времени уже забыли.

Сейчас пенсионера выявили, сопоставив ФИО и дату рождения по базе МВД. Его отпустили под подписку о невыезде. Следователи разыскивают потерпевшую и выясняют, жива ли она.

Пенсионеру наказание не грозит, заявил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев. По его словам, истек 15-летний срок давности преступления. Следствие примет решение о прекращении уголовного дела при согласии обвиняемого. При этом мужчина будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности, пояснил юрист.