Российского пенсионера осудили за изнасилование падчерицы

В Нижегородской области приговорили к десяти годам колонии строгого режима 64-летнего пенсионера, изнасиловавшего свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом в четверг, 28 января, сообщает издание «Нижний Сейчас».

По данным издания, мужчина на протяжении нескольких месяцев регулярно вступал с дочерью сожительницы в половую связь против ее воли. Он угрожал девочке, что окружающие прекратят с ней всякое общение, если та проговорится о происходящем. Угрозы действовали, но через несколько месяцев потерпевшая забеременела.

После этого в ситуацию вмешались сотрудники правоохранительных органов. Региональное управление Следственного комитета России возбудило и расследовало уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»). С виновного взыскали 500 тысяч рублей в пользу пострадавшей.

В октябре прошлого года сообщалось, что автора эротической книги «В поисках оргазма» Дмитрия Стародубцева арестовали на два месяца по подозрению в растлении падчерицы.