Отчим годами подглядывал за голой падчерицей в душе и пошел под суд

В Великобритании отчим три года тайно снимал на телефон принимающую душ падчерицу и пошел под суд. Мужчину приговорили к тюремному сроку, сообщает Daily Mail.

В 2018 году 18-летняя Лорен Брайтвуд (Lauren Brightwood) зашла в ванную комнату и случайно заметила на окне камеру. Девушка сразу же написала о произошедшем матери. Женщина поговорила со своим мужем Томасом Крейгом Льюисом (Thomas Craig Lewis). В результате тот признался, что «несколько раз» подглядывал за Брайтвуд, когда та была голая в душе.

Изначально мужчина утверждал, что решил проследить за Брайтвуд, поскольку слышал, как она плачет. Затем он заявил, что просто хотел посмотреть, как его падчерица выглядит без одежды. Выяснилось, что он начал незаметно снимать родственницу, когда той было всего 14 лет. Мать жертвы вызвала полицию. По делу началось расследование.

Позже Льюис самолично сдался полиции и признал вину. Он рассказал, что до 2018 года успел сделать до десяти видеозаписей с Брайтвуд. 35-летнего мужчину обвинили в вуайеризме и приговорили к 10 месяцам тюрьмы и 100 часам неоплачиваемых работ.

Ранее сообщалось, что житель Китая тайно подглядывал за голой подругой жены с помощью камеры, установленной в ванной комнате. Девушка обнаружила устройство и обратилась в полицию.

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