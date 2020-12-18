Извращенец заглянул под юбку девушки и попал под суд

В Сингапуре студент политехнического института заглянул с помощью телефона под юбку девушки и попал под суд, передает The Straits Times.

21 января этого года 19-летний Чань Джей Ко (Chan Jay Ko) снимал видео из-под юбки 20-летней девушки в автобусе. Ее 22-летний парень, стоявший рядом, обратил внимание на странное поведение студента: он держал свой мобильный телефон в левой руке экраном вниз и плавно перемещал его в направлении жертвы, при этом камера была под углом.

Свидетель немедленно попросил извращенца прекратить, он извинился и удалил видео. Однако парень пострадавшей вызвал полицию, и правонарушителя арестовали на остановке.

У сингапурца изъяли все электронные устройства, однако никаких других видеозаписей или фотографий, снятых из-под юбок девушек, там не было.

Во вторник, 15 декабря, прошло заседание суда. Адвокат заявил, что у подзащитного нет друзей и девушки, и на момент инцидента он находился в состоянии «сильного стресса». Он подчеркнул, что Ко «честный человек» и сразу признался в проступке. Кроме того, сингапурец признал себя виновным по обвинению в вуайеризме. Заместитель судьи заявил, что рассмотрит возможность наказать студента условным сроком.

Приговор вынесут 26 января 2021 года. Преступник, осужденный за вуайеризм, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до двух лет, оштрафован или подвергнут порке ротанговыми палками.

Ранее сообщалось, что сингапурский студент, который 19 раз заглянул под юбку своей жертвы без разрешения, попал под суд. Извращенцу предъявлены обвинения в оскорбления женского достоинства, грозящие ему штрафом и лишением свободы на срок до одного года.