Извращенец заглянул под юбки сотням женщин и попал под суд

Житель Сингапура попал под суд после того, как без разрешения заглянул под юбки сотням женщин. Об этом сообщает AsiaOne.

В феврале 26-летний студент Наньянского технологического университета Шон Хо Янь Лян (Shaun Ho Yan Liang) начал преследовать незнакомых женщин. Он выбирал жертв в торговом центре или в университете и шел за ними с мобильным телефоном. Когда женщина останавливалась, Хо вставал рядом или присаживался на корточки, включал запись видео и незаметно направлял телефон под юбку.

Извращенца разоблачили лишь спустя шесть месяцев. 22 июля он увязался за женщиной в торговом центре и за 15 минут снял десять видео. Ее возлюбленный заметил Хо и сдал его охранникам торгового центра. В свою очередь те вызвали полицию. В тот же день у студента изъяли телефон и ноутбук, на которых он хранил свои видео. Как выяснилось, за 171 день ему удалось снять 469 роликов, в которых фигурировали 335 различных женщин.

Хо предъявлены обвинения в двух случаях оскорбления женского достоинства и одном случае нарушения сингапурского закона, регулирующего изготовление, хранение, распространение и демонстрацию кинопродукции. Сторона обвинения требует приговорить его к тюремному заключению на 10 месяцев и три недели.

В 2019 году сообщалось, что третьекурсник Наньянского технологического университета Чун Ен Бинь девять месяцев преследовал женщин на станциях метро и студенток в университете, пытаясь разглядеть и снять на видео их нижнее белье и голые ягодицы. Его приговорили к лишению свободы на 18 недель.