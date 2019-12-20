Студент пристрастился разглядывать голые ягодицы и попал за решетку

Сингапурский студент пристрастился без разрешения заглядывать под женские юбки и попал за решетку. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Третьекурсник Наньянского технологического университета Чун Ен Бинь девять месяцев преследовал женщин на станциях метро и студенток в университете, пытаясь разглядеть и снять на видео их нижнее белье и голые ягодицы.

В сентябре 2018 года на студента обратили внимание сотрудники транспортной полиции. Он шел очень близко к женщине, подозрительно опустив телефон. Проверка его телефона подтвердила, что он направлял объектив под юбку пострадавшей. Его арестовали и нашли на телефоне еще 26 видео подобного рода.

На суде Чон признал, что стал заглядывать под юбки в начале года. Он объяснил, что начал снимать эти видео из-за стресса, вызванного учебой, а потом пристрастился смотреть на ягодицы. Молодой человек признал вину в шести случаях оскорбления женского достоинства и был приговорен к лишению свободы на 18 недель.

В сентябре сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

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