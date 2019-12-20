Из жизни
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Нурмагомедов вошел в число лучших бойцов десятилетия
Россиянам дали советы по выбору красной икры
Снимок мопса заставил пользователей сети вспомнить о кошмарах
Назван лучший зеленый горошек
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир
Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей
Стали известны слова предполагаемого стрелка с Лубянки перед уходом из дома
Новости партнеров

Студент пристрастился разглядывать голые ягодицы и попал за решетку

Перейти в «Мою Ленту»

Сингапурский студент пристрастился без разрешения заглядывать под женские юбки и попал за решетку. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Третьекурсник Наньянского технологического университета Чун Ен Бинь девять месяцев преследовал женщин на станциях метро и студенток в университете, пытаясь разглядеть и снять на видео их нижнее белье и голые ягодицы.

В сентябре 2018 года на студента обратили внимание сотрудники транспортной полиции. Он шел очень близко к женщине, подозрительно опустив телефон. Проверка его телефона подтвердила, что он направлял объектив под юбку пострадавшей. Его арестовали и нашли на телефоне еще 26 видео подобного рода.

На суде Чон признал, что стал заглядывать под юбки в начале года. Он объяснил, что начал снимать эти видео из-за стресса, вызванного учебой, а потом пристрастился смотреть на ягодицы. Молодой человек признал вину в шести случаях оскорбления женского достоинства и был приговорен к лишению свободы на 18 недель.

В сентябре сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
NTU student jailed for upskirt videos
Извращенец заглянул под женскую юбку и попал под суд
Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих
Извращенец заглянул под женскую юбку и умер
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0419 декабря

«Нас считали дешевой рабочей силой»

История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
05:21Сегодня

Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей

05:05Сегодня

Безработная мать-одиночка родила десятого ребенка вопреки советам врачей

02:04Сегодня

Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки

Из жизниПартнерский материал

Кошелек или жизнь

Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
20:3319 декабря

Весивший 246 килограммов мужчина сбросил полтора центнера

19:2419 декабря

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

18:2019 декабря

Немецкая овчарка вскарабкалась на дерево за котом и застряла

Из жизни00:0513 декабря
Джек Роланд Мерфи

«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»

Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
16:4919 декабря

Ревнивый муж заставил жену съесть обручальное кольцо и забил ее до смерти

15:2619 декабря

Боевые танцы сурикатов попали на видео

14:1119 декабря

52-летний мужчина рассказал о своем одиночестве и прославился

Россия
ГИБДД захотели дать право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
Стало известно о предыдущем толковании принципа двух президентских сроков подряд
Пошло-поехало
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Поручения Путина в сфере экологии назвали показателем эффективной работы ОНФ
Все материалы
Мир
Трамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенате
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Детей российских шпионов оставили с гражданством Канады
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Решение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Подозреваемого в убийствах на Майдане экс-сотрудника «Беркута» отпустили из СИЗО
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Все материалы
Экономика
Назван лучший зеленый горошек
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Названы самые пивные регионы России
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Россия и Украина продолжат переговоры по газу в Минске
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу
Все материалы
Силовые структуры
В МВД изъяли документы из-за подозрительного страхового контракта
«Не такой он человек, чтобы убивать бесплатно»
Как прокурор попросила главного киллера России об убийстве. А он выполнил заказ, но не взял денег
Российские полицейские задушили задержанного
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в изнасиловании найденной в выгребной яме девочки
Россиянин представлялся полковником ГРУ и насиловал дочь
В доме многодетного отца под Санкт-Петербургом нашли склад оружия, боеприпасы и тир
Появились фото из дома Гуцериева после обысков
Все материалы
Наука и техника
Apple стала самым успешным производителем смартфонов
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
Раскрыт дизайн следующего флагмана Huawei
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Назван конкретный «виновник» космических провалов России
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Раскрыта загадка чудовищных черных дыр
Все материалы
Спорт
Боец MMA дозвонился до Александра Емельяненко в эфире и добился поединка
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
Петр Ян высказался о стычке с бывшим чемпионом UFC
Расстрел «Арсенала»
Разгромная победа «Сити» и русское дерби в Лондоне — главные события тура АПЛ
Овечкин вошел в тройку лучших игроков десятилетия в НХЛ
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Бывший чемпион UFC вспомнил об упущенном бое с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года
Монстр провалов
 
Поющей про «зазнавшихся хохлов» российской группе запретили въезд на Украину
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Актриса покинула шоу «Любовники» из-за принуждения к съемкам обнаженной
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Александр Петров заявил о любви русских женщин к приставаниям
Все материалы
Интернет и СМИ
Снимок мопса заставил пользователей сети вспомнить о кошмарах
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
В Эстонии заявили о законности угроз в адрес российских журналистов
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
60-летняя миллионерша ворвалась в «Давай поженимся!» и едва не сорвала эфир
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Эксперты усомнились в уязвимости версии Windows на компьютере Путина
Все материалы
Ценности
Британская певица вышла в свет в открывающем нижнее белье платье
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Похожие на лапшу «Доширак» туфли высмеяли в сети
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Увеличившая грудь модель пожаловалась на колышущийся внутри нее имплант
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Популярная телеведущая забыла снять бирку с одежды и вышла на публику
Все материалы
Путешествия
Определены самые дешевые направления на Новый год
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Россияне пострадали при столкновении роскошной яхты и катера в Таиланде
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Раскрыта обозначающая труп на борту фраза бортпроводников
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыты подарки первым пассажирам поезда в Крым
Все материалы
Из жизни
Студент пристрастился разглядывать голые ягодицы и попал за решетку
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Россияне сбросили с вертолета иномарку за миллион рублей
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Безработная мать-одиночка родила десятого ребенка вопреки советам врачей
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Львица спасла детеныша из кишащей крокодилами реки
Все материалы
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Новый Peugeot 2008 приедет в Россию
В гараже нашли 30-летнюю «Волгу» без пробега и четыре ящика советской водки
«Яндекс.Авто» обновится и поможет найти машину на парковке
Все материалы
Дом
Покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
Ида Галич купила замок в ипотеку
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Приставы прибрались в квартире россиянки
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Названы населенные пункты России с самыми интересными названиями
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы