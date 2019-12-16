Извращенец заглянул под женскую юбку и попал под суд

В Сингапуре мужчина без разрешения заглянул под женскую юбку и попал под суд. Об этом сообщает CNA.

31-летний Лэонг Сау Чанг (Leong Sau Chung) увязался за женщиной в юбке до колен, которая пришла на автобусную станцию возле границы Сингапура и Малайзии. Когда она поднималась по лестнице, мужчина последовал за ней и при помощи мобильного телефона снял на видео ее ноги и нижнее белье. Затем он встал позади своей жертвы на эскалаторе и незаметно сделал еще одну запись.

На подозрительное поведение мужчины обратили внимание сотрудники пограничной службы. Один из них проследил, чтобы Чанг не скрылся, пока другой рассказывал о нем полицейским. Извращенца задержали и нашли на его телефоне две видеозаписи, которые он сделал на лестнице и эскалаторе.

После обвинений в оскорблении женского достоинства Чангу грозили штраф и тюремное заключение на срок до одного года. На суде он признал вину и был приговорен к лишению свободы на четыре недели. Кроме того, ему не вернут телефон, который был изъят в качестве вещественного доказательства.

В сентябре сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

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