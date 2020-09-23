Извращенец два года заглядывал под юбки пассажирок метро и попал под суд

Житель Лондона, который в течение двух лет без разрешения заглядывал под юбки пассажирок метро, попал под суд. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

21-летний Вуй Тунг Колин Чань (Wui Tung Colin Chan) орудовал на центральной станции Лондона «Виктория» с мая 2018 года по март 2020-го. Он незаметно подходил к своим жертвам, направлял мобильный телефон под их юбки и начинал снимать.

Извращенцу удалось накопить около 300 фотографий и видео непристойного содержания. На суде он признал вину в неоднократном использовании электронных устройств для съемки под одеждой без согласия пострадавших, а также в хранении запрещенных порноматериалов.

В 2019 году сообщалось, что третьекурсник Наньянского технологического университета Чун Ен Бинь девять месяцев преследовал женщин на станциях метро и студенток в университете, пытаясь разглядеть и снять на видео их нижнее белье и голые ягодицы. Его приговорили к лишению свободы на 18 недель.

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