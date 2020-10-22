Извращенец месяцами заглядывал под юбку одной и той же женщины и попал под суд

Сингапурский студент, который 19 раз заглянул под юбку своей жертвы без разрешения, попал под суд. Об этом сообщает издание The Straits Times.

В сентябре 2019 года на одной из станций сингапурского метро задержали 24-летнего Тен Киат Чуна (Tien Kiat Chong), учившегося в Сингапурском университете управления. На его телефоне обнаружили многочисленные видео, которые он в течение нескольких месяцев тайно снимал под юбкой одной и той же женщины.

Извращенцу предъявлены обвинения в оскорбления женского достоинства, грозящие ему штрафом и лишением свободы на срок до одного года. Кроме того, его подозревают в нарушении закона, регулирующего изготовление, хранение, распространение и демонстрацию кинопродукции. Ожидается, что приговор будет вынесен в ноябре.

В 2019 году сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.