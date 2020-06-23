Парикмахер тайно заглядывал под женские юбки и снимал эротические видео

Житель Сингапура, который заглядывал под женские юбки и принуждал молодых девушек снимать эротические видео, попал в тюрьму. Об этом сообщает новостной портал Yahoo! News.

38-летний парикмахер Иван Сих Ким Мин (Ivan Seah Kim Ming) занимался апскертингом (тайная съемка гениталий или нижнего белья под юбкой или платьем в общественных местах — прим. «Ленты.ру») в период с 2007-го по 2017 год. О его незаконных действиях узнала полиция, когда анонимный интернет-пользователь наткнулся в сети на его объявление 2016 года.

В публикации Иван предлагал молодым девушкам за деньги снять эротическое видео в стиле апскертинг. Очевидец пожаловался на извращенца в полицию.

В ходе следствия стало известно, что три девушки откликнулись на предложение Ивана, размещенное на сайте объявлений Locanto, и прислали ему соответствующие записи. Участницам предлагался гонорар в районе 10-20 сингапурских долларов (от 495 до 989 рублей). За более откровенные и долгие видео он обещал заплатить до 45 сингапурских долларов (2,2 тысячи рублей).

После ареста у Ивана нашли как минимум 26 видео с полуголыми девушками. Десять его жертв были одеты в школьную форму. Кроме того выяснилось, что сингапурец тайно заглядывал под юбки учениц колледжа и снимал их на камеру телефона. На многих его видеозаписях запечатлены лица жертв.

Полиция также установила, что в августе 2017 года парикмахер обслуживал постоянную клиентку у нее дома и незаметно сделал кадры эротического характера. После оказания услуги он попросил запечатлеть результат своих трудов, однако в этот момент тайно поместил телефон под юбку клиентки.

18 июня Ивана Сих Ким Мина приговорили к 19 неделям тюремного заключения.

Ранее сообщалось о 20-летнем студенте из Сингапура, который снимал видео под юбками женщин в различных общественных местах, в том числе в своем вузе, и попал под суд. Окружной суд приговорил его к 18-месячному испытательному сроку и 100 часам общественных работ.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!