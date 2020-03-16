Извращенец поцеловал девочку, заглянул под юбку и попал в тюрьму

В английском городе Гримсби, графство Линкольншир, вынесен приговор злоумышленнику, который целовал маленькую девочку и заглядывал под юбки школьницам. Об этом сообщает издание Grimsby Telegraph.

42-летний Стивен Джаггер (Stephen Jagger) дважды поцеловал 11-летнюю девочку против ее воли. В первый раз это произошло после того, как он купил ей подарок на Рождество. В другой раз мужчина обнял и поцеловал ее, когда помогал печь торт.

Во время расследования и суда стало известно, что в прошлом Джаггер был осужден за 53 правонарушения, 11 из которых носили сексуальный характер. В 2012 году извращенец попал в тюрьму в городе Кингстон-апон-Халл, причем в судебных документах он фигурировал под другой фамилией. Он попался, когда заглядывал под юбку 12-летней девочки при помощи камеры мобильного телефона. После ареста на его телефоне нашли фотографии других девочек и женщин.

За насильственные поцелуи Джаггера обвинили в двух сексуальных нападениях. Присяжные признали его виновным, после чего он был приговорен к лишению свободы на четыре года и два месяца. Кроме того, он до конца жизни будет зарегистрирован в качестве сексуального преступника.

В феврале сообщалось, что злоумышленник из американского города Апопка нападал на женщин, заглядывал под юбки и лизал черепаху. При последнем аресте он объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!