Извращенец тайно заглядывал под юбку девушки и попал на видео

В Мехико видеоблогер Луисито Комуника (Luisito Comunica) случайно снял на видео, как извращенец с помощью телефона тайно заглядывал под женскую юбку. На кадры произошедшего обратил внимание пользователь Facebook под ником Опи Белло (Opi Bello).

«Друзья, я посмотрел последний выпуск Luisito Comunica и благодаря комментарию под видео понял, что какой-то больной преследовал девушку и с помощью телефона смотрел ей под юбку, — отметил Белло. — Там было так много людей, но никто не заметил. Распространите эту информацию. Если кто-то его узнает, устройте ему взбучку. Давайте сделаем этот ролик вирусным».

На кадрах видно, как на центральной улице мексиканской столицы собралась толпа людей. Отдыхающие смотрят на выступление музыкантов и снимают его на телефоны. Один из зрителей держит в руке рюкзак, из кармана которого торчит смартфон. Он подходит к девушке и незаметно опускает рюкзак под ее юбку. Пока остальные наблюдают за выступлением, извращенец смотрит на свой сотовый.

Публикация Белло собрала 19 тысяч лайков и тысячи комментариев. Многие юзеры посчитали поведение мужчины отвратительным. «Бедный, этот идиот думал, что никто не заметит его мерзких выходок», — возмущались пользователи сети.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!