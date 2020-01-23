Извращенец заглядывал под юбки девочкам и попал в тюрьму

В британском графстве Дербишир вынесен приговор бывшему учителю, который заглядывал под женские юбки без разрешения. Об этом сообщает издание Metro.

За три года 38-летний Иэн Бенсли (Ian Bensley) снял скрытой камерой 131 видео, в которых фигурировали взрослые женщины, и пять видео с девочками младше 16 лет. Чаще всего извращенец занимался незаконной фотосъемкой в супермаркете в городе Дерби. Чтобы незаметно заглядывать под юбки, злоумышленник клал телефон на дно корзины для покупок таким образом, чтобы объектив был направлен вверх.

В июле 2018 года полиция изъяла его телефон и ноутбук. Помимо самодельных видео, снятых в супермаркете, у Бенсли нашли более 100 изображений, содержащих детскую порнографию. На суде он признал вину в шести случаях изготовления непристойных фотографий с детьми и трех случаях нарушения общественных приличий. Его приговорили к лишению свободы на 12 месяцев.

В сентябре сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

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