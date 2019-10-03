Извращенец 20 раз сфотографировал ноги незнакомки и отказался удалить снимки

Жительница британского Лондона вступила в конфликт с пожилым бородатым мужчиной, который сделал 20 фотографий ее ног, пока она шла по Чайна-тауну. Об этом сообщает издание The Sun.

24-летняя Олли О'Нил (Ollie O’Neill) прогуливалась по улице, когда другая женщина постучала ее по плечу и сказала, что мужчина пытается незаметно фотографировать ее.

О'Нил разъярилась, закричала на мужчину и потребовала удалить фотографии. На это пожилой мужчина, одетый в ярко-красное поло и куртку, ответил ей, что она должна гордиться своими ногами. Незнакомец заявил, что он университетский профессор из Осло.

Мужчина сначала отказывался стереть снимки и сказал, что собирается «изучить их». Но О'Нил продолжала ругаться, и в результате он согласился.

Женщина опубликовала видео инцидента в Twitter, и его перепостили восемь тысяч раз. Она сказала, что ее потрясло произошедшее, и заявила о случившемся в полицию. Полицейские устанавливают, было ли совершено правонарушение.

Ранее сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку и погиб, пытаясь убежать от полиции.

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