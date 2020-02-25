Извращенец хватал женщин за грудь под предлогом борьбы с членистоногими

В Гонконге арестовали 29-летнего строителя, который нападал на женщин под предлогом борьбы с пауками и сороконожками. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Нападения происходили с мая 2019 года. Чаще всего извращенец орудовал в кампусе Китайского университета Гонконга. Кроме того, он также подстерегал жертв на железнодорожной станции в Вонкоке — популярном торговом районе Гонконга. Полиции известно о десяти пострадавших.

Как правило, злоумышленник подходил к женщине и сообщал, что у нее на спине сидит паук или сороконожка. Он предлагал смахнуть членистоногое, но вместо этого начинал ощупывать свою жертву. Затем мужчина объявлял, что сороконожка упала ей за шиворот, запускал руку под одежду женщины и хватал ее грудь. Многие пострадавшие были настолько шокированы, что даже не пытались его остановить.

Три жертвы утверждают, что после встречи с извращенцем у них пропали бумажники, наличные и проездные, которые лежали в карманах куртки или сумке. Общая сумма похищенного составила 9,8 тысячи гонконгских долларов (82 тысячи рублей).

Мужчину идентифицировали благодаря записям камер видеонаблюдения. Его подозревают в непристойных нападениях и кражах. В Гонконге непристойные нападения наказываются тюремным заключением на срок до десяти лет.

В феврале сообщалось, что злоумышленник из американского города Апопка нападал на женщин, заглядывал под юбки и лизал черепаху. При последнем аресте он объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами.

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