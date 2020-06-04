Извращенец снимал видео под юбками однокурсниц и незнакомок и попал под суд

20-летний студент из Сингапура снимал видео под юбками женщин в различных общественных местах, в том числе в собственном вузе, и попал под суд. Об этом сообщает сайт Asia One.

О действиях учащегося Республиканского политехнического института Рейсона Чи Руи Шенг (Rayson Chee Rui Sheng) стало известно 19 ноября 2018 года, когда он в собственном учебном заведении засунул телефон под юбку 21-летней девушки и снял это на видео. Преподаватель института уведомил полицию о поведении юноши через три часа после инцидента.

Оказалось, что 31 июля 2018 года он уже совершал аналогичный проступок в отношении незнакомой ему женщины на станции наземного метро. Примерно через месяц извращенец совершил похожее нарушение, когда был в книжном магазине в одном из торговых центров. Потерпевшая была одета в школьную униформу.

В марте Шэн признал вину в трех случаях оскорбительного поведения в отношении женщин. Четыре других обвинения в похожих проступках суд принял во внимание при вынесении приговора.

Во вторник, 2 июня, окружной суд приговорил Шэна к 18-месячному испытательному сроку и 100 часам общественных работ. С 10 вечера до шести утра он должен находиться дома. Родители студента внесли за него залог в размере пяти тысяч сингапурских долларов (246,1 тысячи рублей).

В университете сообщили, что будут принимать жесткие дисциплинарные меры в случае выявления подобных проступков.

Ранее сообщалось, что в Токио «охотник на извращенцев» вымогал деньги у мужчины, который тайком заглянул под юбку прохожей. Его жертву спасло вмешательство полиции.

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